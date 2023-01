Com cada gener, des de fa setanta-set edicions, l’emblemàtic Sant Pau de la Calçada, a Figueres, obre les portes per acollir el tradicional Aplec on no falten mai les sardanes ni la venda i degustació de les típiques postres: les flaones. Organitzat per l’Ajuntament i el Foment de la Sardana Pep Ventura, la cita és aquest diumenge a partir de les 11 del matí.

La cobla Foment del Montgrí ha estat l’escollida per amenitzar l’Aplec a la sortida de la missa que es fa a l’Era del Mas. En el transcurs de l’Aplec, es rifarà una flaona gegant.