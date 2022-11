Figueres celebrarà la segona edició de la Fira Transfronterera d'Editorials Independents (FiTEI) el proper dia 12 de novembre a la Rambla de Figueres.

Aquesta fira pretén ser una festa del llibre. La festa inclourà parades amb venda de llibres a la Rambla, amb les principals editorials de l'Empordà, de la Catalunya Nord i de les comarques gironines, a més d'un complet programa d'activitats.

La regidora de Fires, Ester Marcos, ha explicat que aquesta és "una aposta per a les editorials independents, per donar-los visibilitat. Aquesta segona edició es consolida i s'amplien el nombre d'expositors i d'activitats que tindran lloc durant tot el dia, amb un nou emplaçament com és la Rambla".