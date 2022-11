El món viu un moment d’impàs i les biblioteques públiques, també. A Catalunya, la xarxa d’aquests equipaments culturals celebra enguany el seu centenari amb unes dades excel·lents, tant d’usuaris com de professionalització del servei, però amb la mirada posada en els canvis cap al món digital. Amb motiu del centenari de la biblioteca de Figueres, qui fou cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat i actual directora de Cultura i Comunitat a la Universitat Politècnica de Catalunya, Carme Fenoll, i el director de la Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya i director de l’editorial UOC, el figuerenc Ciro Llueca, tenen previst conversar i debatre sobre el present i futur d’aquests equipaments, aquest dijous a les 18.30 hores, a la mateixa biblioteca.

Segurament no es podia haver triat millors especialistes per posar sobre la taula aquest tema, tant sigui per la seva trajectòria com per la seva condició de mestres de bibliotecaris: l’encaix que hauran de trobar les biblioteques en aquest procés de transició sense perdre, a més, la seva ingent capacitat d’atracció dins una societat cada vegada més heterogènia. El cert és que les funcions d’aquests serveis van molt més enllà del mer préstec de documents i inclouen el ser plataformes de socialització i connexió.