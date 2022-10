El Festival Temporada Alta, de Girona, desplega les seves ales i atrapa, entre elles, nous espais. Un d’aquests és la sala polivalent de l’Escala on, des de divendres i fins diumenge, Jomi Oligor i Shaday Larios, sota el paraigües del segell Oligor y Microscopía, proposen viatjar al paradís dels objectes i, a través d’ells, endinsar-se en la intimitat, la nostàlgia i la màgia que amaguen. La melancolia del turista, que ja porta tres anys en gira des que es va estrenar en aquest mateix festival gironí, és una delicatessen imaginada per un públic atent i reduït, ja que a cadascun de les quatre passades programats –dues a la tarda de dissabte– només hi podran accedir quaranta-dos privilegiats espectadors.

Els dos creadors fa anys que investiguen, cercant la memòria de les coses, dels afectes que protegeixen. Durant un temps han col·laborat amb Xavier Bobés, un altre mestre del delicat teatre d’objectes.