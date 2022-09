Amb el bon regust que va deixar la festa de l’any passat, l’Ajuntament de Llers proposa, des d’aquest dijous i fins diumenge, un programa intens per cloure amb nota l’estiu. Es tracta d’un cartell farcit d’activitats per a tots els públics i en espais diversos del poble. D’entre aquests destaca la repetició, dissabte, del tast de vins que l’any passat va atraure a una seixantena de persones fins al Castell. «Se’ns va desbordar possiblement perquè combina un entorn meravellós amb el maridatge d’un vi amb un element gastronòmic», comenta el tinent d’alcalde, Màrius Vergés. Per participar en el tast de vins, enguany d’Oliveda, cal reservar plaça.

Màrius Verges destaca com «aquesta festa té la implicació de pràcticament totes les associacions i entitats de la població i tenim molta il·lusió que la gent surti al carrer a gaudir de totes les propostes programades». En aquest sentit, totes elles es fan a l’aire lliure, tot i que si fa mal temps hi ha alternativa. És el cas del Cinema a la Fresca, que es fa dijous a la plaça Ramal on es projecta Jungle Cruise en una pantalla espectacular de 8 metres. En cas de pluja o fort vent, es farà dins el centre. Tots els assistents, a més, se’ls regalen les crispetes.

Hi ha actes del programa que estan plenament consolidats com el Play-back, organitzat per l’Associació Juvenil Brullersenca, que arriba divendres a la 28a edició i on participen, com explica Vergés, petits i grans. Aquest any, per evitar que s’allargui excessivament, han limitat la durada a una hora i mitja. Cal destacar també la repetició de les visites teatralitzades al Castell i totes les propostes infantils amb l’oferta d’inflables, festa de l’escuma i un espectacle, dissabte matí i tarda. Un altre clàssic del cartell és el Grand Prix Aquàtic, que es fa diumenge a la piscina. Com apunt cultural, Isabel Guzman presenta el seu llibre Bocins de pell dissabte al Castell.

Ritmes per a tots els públics

La música juga un paper protagonista en moltes de les festes majors que es fan a la comarca. També el tindrà a la de Llers on hi serà present pràcticament cada dia i amb estils molt diversos amb la voluntat d’atraure i satisfer a un públic molt ampli. Un dels dies més animats serà dissabte, a tocar la mitjanit, quan actuarà l’orquestra Wasa Corporation, un potent grup de versions amb un directe que no deixa a ningú indiferent. Tal com avancen ells mateixos a la seva carta de presentació, arriben amb un repertori eclèctic: des de cançons de la Movida Madrileña, passant per Los Secretos, Ducan Dhu, Sopa de Cabra, Gloria Estefan o Ricky Martin.

El grup que trencarà el gel de la festa major, però, serà Merkado Negro que, amb la seva rumba contagiosa, ja ha visitat Llers en diferents ocasions, tot i que no aquest any. Ho farà, doncs, divendres després del Play-Back, actuant a la plaça Ramal, un dels espais on es concentra bona part de l’activitat festiva.

L’endemà dissabte, després del concert i el ball de Wasa Corporation, a la pista poliesportiva, la nit s’allargarà amb l’habilitat del Dj. Bizz. El tinent d’alcalde i regidor de Joventut, Associacions i Esports, Màrius Vergés, lamenta que la vetllada coincideixi amb l’Acústica, a Figueres, però garanteix que a Llers «s’estarà tranquil i es podrà gaudir d’un bon grup».

L’apartat musical culmina el diumenge amb diferents propostes. Per una banda, els Cantaires de Llers acompanyaran l’ofici solemne a l’església, a les 10 del matí, i al migdia, a la zona esportiva, s’oferirà un vermut musical de la mà de Blue Duck Duo. «Aprofitem l’èxit del Grand Prix Aquàtic, on participa tota la família, i les finals de pàdel, regalem un vas de vermut amb un pica-pica», explica Vergés. La festa es tancarà a la tarda amb sardanes a càrrec de la cobla Principal de Porqueres, que actua a la plaça Major, i un concert i ball amb La Chatta Orquestra, al pavelló.