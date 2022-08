«Som la millor generació que hi ha hagut mai», diuen amb convenciment els promotors d’una nova trobada dels nois i noies nascuts el 1952 i que enguany celebren el seu setantè aniversari.

Com ja van fer en el moment d’arribar al mig segle de vida, el grup organitzador del retrobament ha preparat una gran festa d’aniversari, que en aquesta ocasió tindrà lloc a l’Hotel Pirineus de Figueres, prevista per al dia 2 d’octubre. «Serà un dinar complet que tindrà continuïtat amb ball per a tots aquells que vulguin compartir els records de tota una vida en una festa que ha de ser inoblidable».

Les persones interessades a participar-hi poden anar-hi amb les seves parelles o amb acompanyant. El preu de la trobada és de 50 euros per persona i les inscripcions es tanquen el 23 de setembre. Per a assistir-hi podeu contactar amb els telèfons 606 939 216 (Dolors), 660 321 417 (Joan) i 627 433 123 (Carme).