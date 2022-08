«La Festa d’Estiu, enguany, recupera l’esplendor prepandèmica». Així de concloent és l’alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, quan parla de la celebració que del 18 al 21 d’agost omplirà la població d’alegria, música, exposicions, balls i saraus, entre moltes altres activitats. I és que, tot i que els anys anteriors, i malgrat les restriccions per la Covid-19, sempre s’havia organitzat algun acte, aquest és el primer any que es recupera la totalitat de la festa. «Estem molt contents de poder presentar-la amb tota normalitat. Crec que és el més important; tots tenim ganes de gaudir d’una festivitat sense restriccions», explica Escarpanter.

En aquesta línia, com que la voluntat és que la Festa d’Estiu la pugui gaudir tothom, a l’hora de teixir la programació d’actes s’ha pensat en tots els públics, procurant així que «qualsevol persona que obri el programa de la Festa, pugui trobar alguna activitat enfocada per ell», apunta l’alcaldessa. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament s’ha tingut molt en compte la veu de les entitats i associacions de Llançà que, de fet, han participat molt activament en l’organització de la celebració. «En el dinamisme d’un poble, les entitats són crucials, i en aquest cas, a la Festa d’Estiu, són moltes les associacions que ens han ajudat o bé organitzant activitats, o bé donant un cop de mà als actes organitzats des de l’Ajuntament», destaca Núria Escarpanter, alhora que agraeix la tasca de totes les entitats que fan possible la festivitat.

Tret de sortida musical

La Festa d’Estiu de Llançà donarà el tret de sortida el dijous 18 d’agost amb un concert d’un artista llançanenc «amb molts dots i que col·labora en moltes activitats que es duen a terme al municipi», tal com explica Escarpanter. Estem parlant del cantant Fredrik Starand, que actuarà a 2/4 de 8 del vespre, a l’escenari del pàrquing Rafael Estela.

Més tard, a les 8 del vespre, un altre acte especial i de regust artístic: la inauguració de la mostra Antoni Campañà. L’endemà de la retirada: Portbou, 1939, a la Sala d’Exposicions del Museu de l’Aquarel·la. I si la música obria el primer dia de la Festa d’Estiu, també el tanca, i és que a les deu del vespre, a la plaça Major, tindrà lloc la ballada de Sardanes amb la cobla Principal d’Olot. «Les sardanes mai falten en cap de les nostres programacions culturals i festives», recorda Escarpanter, que també destaca que aquest acte està organitzat per l’Agrupació Sardanista de Llançà, una de les entitats col·laboradores de la celebració.

I l’endemà, el divendres 19, al vespre, la festa continua. A les 7, a la platja de La Gola, se celebrarà la Dinamització Swimrun, a càrrec de Tintoreres Swimming Club. L’activitat permetrà gaudir, a petits i grans, d’un dels esports de moda que combina la modalitat de córrer i nedar i, en aquest cas, també els salts i l’escalada. Més tard, a les 8 del vespre, tindrà lloc la presentació del llibre Bocins de Pell, d’Isabel Guzman, a la sala Noble de la Residència Can Marly. I una hora després, a les 9, arribarà el concert Tributo a Paco de Lucía, a càrrec de Javier Gavara. Serà a l’Església Parroquial de Sant Vicenç, dins el Mediterranian Guitar Festival.

Ja a la nit, a les 11, serà el torn dels més joves, que podran gaudir dels concerts de Merkado Negro, de Banda Neón i de DJ Maken. Tots tres tindran lloc al pàrquing Rafel Estela, i comptaran amb servei de bar de la mà del Club Esportiu Llançà. Alhora, també hi haurà la presència d’un Punt Lila.

Un cap de setmana potent

Si el dijous i el divendres la festa haurà estat ben farcida d’actes, el dissabte 20 d’agost serà una data clau per a la celebració. Ja de bon matí, d’11 a 2/4 d’1, els més petits i les seves famílies gaudiran del Taller d’emocions i pintura al Museu de l’Aquarel·la. I a la tarda, a les 6, de nou arriben les sardanes. En aquest cas serà la cobla Ciutat de Girona l’encarregada de fer sonar els instruments ben fort a la plaça Major, com també ho farà el conjunt Betty Orquestra, a la Sala d’actes de la Casa de Cultura, a les 8 del vespre, amb el concert de Festa Major. Alhora, el mateix grup tornarà a pujar a l’escenari, en aquest cas el del pàrquing Rafel Estela, a les 11 de la nit per celebrar un concert més festiu. Tot seguit actuarà el DJ RKO.

Paral·lelament, tindrà lloc un altre acte especial: la Shopping Night, que de 9 del vespre fins a la mitjanit, la Residència Can Marley s’omplirà de paradetes de diversos comerços llançanencs. «Aquesta proposta és molt interessant perquè acosta el nostre comerç a tothom d’una forma més festiva», manifesta Escarpanter, que agraeix també la tasca de l’Associació de Comerciants de Llançà, entitat organitzadora de l’activitat.

I per acabar la disbauxa, el diumenge 21 s’han programat dues activitats. La primera tindrà lloc al matí, a les 11, al pàrquing Rafael Estela, i és la festa holi i festa de l’escuma. I la segona, que se celebrarà a les 11 de la nit en el mateix espai tot posant el punt final de la celebració, seran les havaneres. Aquest «acte típic de la Festa d’Estiu», enguany comptarà amb els ritmes del grup Barcarola Havaneres, i es repartirà rom cremat.