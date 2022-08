Després de dos anys en blanc, la colla gegantera de Roses es retroba, aquest dilluns 15 d’agost a les sis de la tarda, amb el seu públic. La formació celebra la 26a trobada gegantera durant la qual estrenaran recorregut sortint de la Ciutadella, desfilant pel Passeig Marítim i la Rambla Ginjolers i concloent el ball de fi de festa a la mateixa Ciutadella, un espai molt més ampli i còmode.

Habitualment, la festa es tancava a la plaça Catalunya però l’augment de terrasses en aquest espai va fer replantejar la ubicació i el 2019 es van traslladar a la Rambla. «Després de fer-ho ja van veure que no era bon lloc perquè els quedava petit», explica el regidor de Festes, Èric Ibáñez. Com retornar enguany a la plaça Catalunya no era viable, l’alternativa, consensuada amb la mateixa colla, és la Ciutadella. Aquí, la colla amb els seus gegants i capgrossos i totes les colles convidades -se n’esperen entre dotze i catorze d’arreu de les comarques gironines- podran exhibir els homenots i criatures amb més comoditat.

La festa, però, comença dilluns de bon matí, a les 8 amb les matinades, és a dir, una cercavila pels carrers, enguany sense presència de trabucaires. La cercavila es reprèn també a dos quarts d’onze del matí, una rua que s’atansarà fins al Teatre Municipal on a les 12 del migdia es fa entrega de la Dracma de Plata de Roses.