No només hi haurà música a l’antic càmping Bahia on hi haurà les Barraques. La festa major de Roses també inclou altres espais on la música prendrà protagonisme aquests dies: la plaça Frederic Rahola i el mateix Passeig Marítim on, dilluns 15, on es farà, després dels focs, el ball de cloenda a càrrec de l’orquestra de versions Yo suspendí EGB. Amb un show divertit i desacomplexat, on el públic pot ballar versions de cançons dels anys 70, 80 i 90 que es podien escoltar als patis de les escoles. Es dona la circumstància que fa pocs dies, aquesta formació també van animar la festa major de Castelló d’Empúries.

Prèvia l’actuació de la banda de Yo suspendí EGB, divendres, a les deu del vespre, actua a la plaça Frederic Rahola l’orquestra La Selvatana oferint concert i ball per fer moure l’esquelet. La Selvatana és una de les orquestres més veteranes del país. Amb seu a Cassà de la Selva, al llarg dels anys, la formació s’ha anat renovant per incloure joves intèrprets i cantants i continuar mantenint el nivell per oferir un ampli ventall de possibilitats musicals i d’espectacle. Diumenge, es proposa un canvi d’estil, però ocupant el mateix escenari i a la mateixa hora. Es tracta de l’actuació del grup d’havaneres Boira. Procedents de Lleida i nascuts el 1998, sota l’apadrinament de José Luis Ortega Monasterio, el grup està format per tres veus acompanyades de guitarra i acordió.