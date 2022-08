El Festival Nàutic Jazz d’Empuriabrava arriba a la sisena edició programant, aquest agost, tres concerts de luxe, tres tributs a grans figures del jazz: Ray Charles, Django Reinhardt i Paquito D’Rivera. Una de les grans novetats és el retorn a l’emplaçament original, la carpa de la plaça de les Palmeres, després de fer-ho al Passeig Marítim en temps de pandèmia. La plaça de les Palmeres és un espai «ideal, més recollit pel tipus de música i el públic que ve i garanteix que es pot fer en cas de mal temps», argumenta el tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, Martí Fontclara. A més, es troba ubicat davant el Club Nàutic, nom que ha manllevat i inspirat al mateix festival.

El primer concert que obre la programació el dijous 11 d’agost va a càrrec del cantant camerunès Emmanuel Djob que ret homenatge al gran Ray Charles. Djob, establert a França, ve acompanyat d’un grup de col·laboradors locals, habituals en les seves actuacions de gòspel a Catalunya. Les evocacions dels clàssics de Ray Charles per part de Djob són espectaculars. Bona prova d’això, és que omple els escenaris d’energia amb les interpretacions de temes mítics com I got a woman, What did I say o Hard Times, una música amb un estil únic i que va saber seduir melòmans de tot el món.

Biel Ballester Trio arriben amb els seus ritmes des de Mallorca per animar el segon concert del festival, el 18 d’agost. Ho fan amb un homenatge al guitarrista Django Reinhardt, un concert de jazz manouche o gypsy swing, un estil creat per Reinhardt als anys 30 i que cada vegada té més acceptació al país. De fet, Biel Ballester Trio, format pel guitarra i solista Biel Ballester, el contrabaixista Oriol González i Fran Ansensio a la guitarra rítmica, són un dels grups que millor domina aquest estil i que han aconseguit més projecció internacional. En aquest concert a Empuriabrava els acompanyarà el guitarrista anglès Robin Nolan i, a la veu, Carrie Lewis.

El darrer concert l’ofereix S.A.P. (South American Project), el septet que lidera el trompetista argentí Guillermo Calliero. El grup, integrat per músics reconeguts dins l’univers jazzístic català, estatal i internacional, reten tribut a l’immens músic cubà Paquito D’Rivera, màxim exponent del latin-jazz, un estil que encara no ha sonat mai al Festival. Cal dir que el grup, que sorprèn per la seva versatilitat, va aprofitar la pandèmia per enregistrar amb D’Rivera.

Accés gratuït a tots els concerts

Martí Fontclara reconeix que el Nàutic Jazz ha aconseguit, en aquests pocs anys de trajectòria, consolidar un públic realment fidel. «Al començament potser era un festival molt més experimental i encarat a la gent de fora, als turistes, però ara el públic és majoritàriament de la comarca». En aquest sentit, que està agafant volada ho certifica el fet que omplen sempre. «La gent ja espera aquests concerts perquè, a més, és una programació digna i amb professionals contrastats», assegura el tècnic. Cal afegir que l’entrada als tres concerts és absolutament gratuïta.