Després de dos anys de celebracions descafeïnades, enguany la Festa Major d’Estiu de Mollet de Peralada torna amb força, i recupera actes clàssics i amb història, com és el cas de la Cargolada Popular, que se celebrarà el dilluns 8 d’agost, a l’esplanada exterior del Centre Cívic. «Fa molts anys que la fem, i ara la recuperem després d’aturada obligada per la pandèmia», explica Anna Maria Planas, regidora de Festes del municipi, qui confia que la celebració d’enguany serà tot un èxit. «Tothom té ganes de festa, de reunió familiar i de retrobar-se amb els amics, i aquest any recuperem la festivitat tal com la coneixíem abans de la pandèmia», comenta.

Ara bé, la Cargolada Popular, serà el colofó final de la celebració, ja que la Festa Major d’Estiu haurà començat dies abans, en concret el divendres 5 d’agost, data en què, a 2/4 de 10 del vespre, tindrà lloc la Nit de gòspel amb l’actuació del grup Tramuntacor. Serà també a l’esplanada del Centre Cívic, espai on se celebraran bona part dels actes programats. I l’endemà, el dissabte 6 d’agost, arriba la jornada pensada per als més petits i joves de la població. A partir de les 4 de la tarda, es podrà gaudir de les atraccions infantils al carrer Figueres, i més tard, a les 6, en aquest mateix espai se celebrarà la festa de l’escuma. I ja a la nit, arriba un altre clàssic de la celebració: el sarau de Festa Major. Enguany anirà a càrrec del grup Orgue de Gats, i tindrà dues parts: «La primera serà un ball clàssic, on s’interpretaran músiques de tota mena, i la segona serà una sessió de DJ oferta pel mateix grup i pensada per als més joves», explica la regidora de Festes, Anna Maria Planas. I el diumenge dia 7, arribarà la jornada més tradicional de la festivitat, en la qual no faltarà la Missa, que se celebrarà a les 12 del migdia a l’Església. I a la tarda, a les 4, tornen les atraccions infantils al carrer Figueres i, tres hores més tard, a les 7, arribarà un altre dels puntals de la festa: el paint ball popular, al carrer de Sant Climent. I per acabar, també a les 7 de la tarda, la Principal de Cassà interpretarà una audició de sardanes. Els acompanyaran les colles Mediterrània Jove i Belluguets, de l’Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres, que oferiran una exhibició de danses.