Fa uns anys, de bracet del Gastromusical d’El Molí de l’Escala, va néixer la iniciativa Familiaria, un dia dedicat a les famílies a les ruïnes d’Empúries. Aquella proposta es va anar fent gran i aquest dissabte, de 10 del matí a les 8 del vespre, arriba a la setena edició convertida en un petit festival familiar amb tallers i espectacles per gaudir de manera diferent i pensats per als infants. S’han previst activitats d’ambientació històrica, culturals, musicals i gastronòmiques. Les entrades cal adquirir-les al web familiaria.cat i els menors de 5 anys no paguen.