L’atleta retirada Imma Clopés i l’esportista d’esquí de muntanya Pau Coll són els pregoners de la festa major de Vilajuïga d’aquest any, que se celebra del dia 28 al 31 de juliol. El pregó s’ha previst a la plaça 11 de Setembre a les vuit del vespre per donar el tret de sortida a la festivitat. El pregó és alhora un homenatge a l’escola Santiago Ratés pels cinquanta anys de la seva inauguració, ja que els dos esportistes professionals en van ser alumnes. Tot seguit tindrà lloc un concert a càrrec de Josep Maria Cantimplora i l’Orquestra Cloratita en el mateix espai del poble.

La Festa continuarà l’endemà, per primera vegada, al carrer de Sant Sebastià davant l’Ajuntament. El carrer principal del poble romandrà tancat al trànsit i «s’hi farà tota la festa, ja que antigament es feia a la plaça Major, però les obres que s’hi van realitzar fan que actualment no s’hi pugui fer res», afirma Simó Coll, regidor de Festes de l’Ajuntament de Vilajuïga. El dia 29 la música serà la protagonista amb un homenatge a les cançons de festa major amb La Tribut FM, que actuarà a les onze de la nit, i el concert de Jaume Ivars que oferirà al públic un repertori de versions catalanes a partir de dos quarts de dues de la matinada.

Els més petits de la casa també tindran el seu espai en aquesta celebració amb el concert de Heavy per xics el dissabte 30 de juliol a les sis de la tarda. Oferiran un espectacle en què es podran escoltar temes d’èxit del heavy rock combinats amb cançons populars catalanes en versió rockera.

Implicació juvenil

El mateix dissabte es recuperarà el Birrajuïga, de la mà dels Bordegassos de Vilajuïga, l’associació de joves del poble que participa per primera vegada a la Festa Major. En aquest sentit, Coll destaca «la implicació de les entitats i per primera vegada del grup de joves que s’involucrarà molt en la festa portant la barra i amb l’organització del correbar» i afegeix que «esperem que sigui una petita llavor per portar-los a fer coses xules els pròxims anys».

Aquest correbars per bars i restaurants de Vilajuïga s’iniciarà al CAT i acabarà al carrer Sant Sebastià, sempre acompanyats de la batucada. En finalitzar, a les onze de la nit, començarà la sessió musical nocturna amb la banda de versions Los Mil hombres i a continuació, a dos quarts de dues de la matinada, serà el torn de DJ Surda i de la festa de l’escuma.

L’últim dia de la Festa Major de Vilajuïga començarà a les deu amb la plantada de gegants al CAT, els quals faran una cercavila a partir de les onze fins a la plaça 11 de setembre, on a partir de dos quarts d’una es farà el vermut musical. Com no podia ser d’altra manera, la festa no acabarà sense la seva ballada de sardanes, la qual anirà a càrrec de la cobla El Foment del Montgrí i que començarà a partir de les sis de la tarda al carrer Sant Sebastià. Finalment, la festivitat acabarà amb concert i ball de la mà dels Genions i una botifarrada popular. «Animem a tots els veïns i veïnes a gaudir de la festa que per fi és una festa normal» expressa el regidor de Festes, i destaca que «ens fa il·lusió perquè és la primera festa normal que podem fer d’ençà que som a l’Ajuntament».

Torna el Tastajuïga

Gràcies a l’èxit de l’última edició, els dies 26, 27 i 28 de juliol torna el Tastajuïga, una oportunitat per a provar l’oferta gastronòmica dels bars i restaurants del municipi. Enguany es posaran a la venda 200 tiquets, el doble que l’última vegada.