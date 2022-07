Farmacèutic de professió, Joan Massanet va desplegar tota una faceta artística optant per l’experimentació. Per conèixer millor tota la seva evolució, l’Ajuntament de l’Escala té previst inaugurar una exposició el 31 d’agost, durant la festa major. Comissariada per la historiadora de l’art, Mariona Seguranyes, serà l’oportunitat de veure una quarantena d’obres, entre olis, collages, dibuixos i escultures, algunes mai exposades i que es preservaven en col·leccions particulars. La mostra, que s’instal·larà a l’Alfolí de la Sal, estarà acompanyada de l’edició d’un llibre-catàleg amb l’estudi de Seguranyes i tota l’obra localitzada.