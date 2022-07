En aquest sentit, s’ha comptat amb la col·laboració de moltes entitats del poble, cosa que ha estat molt enriquidora. «Espolla té un teixit associatiu i de voluntariat important, i la veritat és que és d’agrair que participin en els actes de la celebració», subratlla el batlle.

La Festa Major dona el tret de sortida aquest dijous, 21 de juliol, a les set de la tarda, hora en què, al Pati de les Moreres, es presentarà el llibre La Modesta, de Rosa Maria Moret. L’endemà, el divendres 22, arribarà un clàssic de la festivitat, el Concurs de dibuix Memorial Joan Cos. I aquell mateix dia, a les onze de la nit, a la plaça de l’Església, tindrà lloc el concert Música de Cine, que anirà acompanyat d’un tastet de vins.

El dissabte 23 de juliol, a dos quarts de vuit de la tarda, el poble retronarà al ritme de les gralles i els timbals en el marc de la XIII Trobada gegantera, que sortirà de la Pista Municipal i recorrerà diversos carrers. I ja a la nit, a les onze, i també a la Pista Municipal, hi haurà els concerts dels grups Somboits i Clima.

El diumenge 24, arriba el dia més tradicional de la festa. A partir de les dotze del migdia, se celebrarà l’Ofici Solemne, el vermut de Sant Jaume i les sardanes amb la Cobla Sol de Banyuls. Durant la jornada també s’entregarà els premis del Concurs Memorial Joan Cos, i ja al vespre, a partir de les set, de nou hi haurà ballada de sardanes, i tot seguit un concert amb el Duo Sharazan.

I el dilluns 25 de juliol, dia de Sant Jaume, la festa continua. A la una del migdia se celebrarà el tradicional ball de vermut amb Xavi de Roses, a la Sala Fraternal. En aquest mateix espai, a les cinc de la tarda, tindrà lloc un playback organitzat pel Grup Associació Clau de Sol-Vilafant. Més tard, a dos quarts de set, al Pati de les Moreres, petits i grans gaudiran de l’espectacle Malaboig. I ja a les set de la tarda, a la Sala Fraternal, Xavi de Roses actuarà de nou, oferint un ball de fi de festa. Ara bé, el divendres 29 encara hi haurà una altra proposta: la caminada nocturna. Serà a partir de les nou del vespre, i començarà a La Creu dels Vilars, i finalitzarà a les onze a la piscina municipal. El dissabte 30, a les deu del vespre, la plaça de l’Església, es projectarà la pel·lícula El disputado voto del señor Cayo.

La festa encara continuarà el mes d’agost, i és que cada dissabte hi haurà actuacions musicals.

Concurs Joan Cos - Divendres 22, a les 18 h, al Pati de les Moreres

Una vegada més torna el que ja és un clàssic, el Concurs Memorial Joan Cos, que enguany té com a temàtica La Festa Major d’Espolla. En aquest cas, els participants hauran d’executar la seva obra durant una hora i mitja. La participació és individual, i l’organització donarà un full de paper a cada concursant. Això sí, les persones que participin en el certamen hauran de portar el material escollit per a la realització del seu treball. En aquest sentit, la tècnica proposada serà una combinació de dibuix o pintura i collage. Alhora, cal que cada participant porti els seus estris de dibuix o pintura. Val a dir que aquesta vegada s’estableixen quatre categories, amb dos premis cadascuna: la Infantil A (de 3 a 6 anys), la Infantil B (de 6 a 11 anys), la Juvenil (de 12 a 17 anys) i l’Adulta (més de 18 anys).





Els concerts - Dissabte 23, a partir de les 23 h, a la Pista Municipal

A la Festa Major d’Espolla, no hi pot faltar un bon sarau, i és per aquest motiu que s’han programat dos concerts ben especials per a la nit del dissabte 23. En primer lloc, actuarà el grup Somboits, banda formada per vuit membres que, amb els seus instruments de vent, inundaran de felicitat la població i delectaran a tots els espollencs i forasters amb un recital entregat, festiu i ple de disbauxa i bogeria. I tot seguit serà el torn del grup Clima. Aquest conjunt, format per Bertu Pujadas, Jordi Pujadas, Dídak Oliverasi Hèctor Pérez, oferirà un concert explosiu, i que servirà com a traca final d’una jornada plena d’alegria. I és que la seva actuació estarà plena de cançons i melodies que barregen estils i expliquen històries viscudes que transmeten «bon rotllo».