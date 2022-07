Fa uns anys la guitarrista Marta Casas i el violoncel·lista Ignasi Prunés van decidir ampliar la seva formació introduint un instrument de vent, concretament la flauta travessera interpretada per Elena Sentís. Així va néixer el Trio Dauris, una formació «poc comuna però molt equilibrada» que aquest dimarts 19 de juliol, a les 9 del vespre, visita, novament, la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries dins el Mediterranean Guitar Fest. La idea és oferir un programa de compositors clàssics tan coneguts com Bach, Vivaldi, Schubert, Gardel, Albèniz o Falla.

Ignasi Prunés confessa que el repertori existent per a aquesta classe de formació és escàs i que se cenyeix a peces molt contemporànies. Per aquest motiu, els ha calgut cercar obres per a formacions molt semblants i adaptar-les o fer ells mateixos els arranjaments. «La gran majoria de peces que toquem són hits de la música clàssica pensades per a orquestres simfòniques o de corda», comenta l’intèrpret. També n’hi ha que van néixer per ser tocades per guitarra com Asturias o El concierto de Aranjuez i que han estat adaptades. Això, diu, les fa «versions força úniques i, fins i tot, inèdites». En aquest sentit, els tres músics ja han pogut copsar, gràcies a anteriors concerts, la bona acceptació que tenen entre el públic. Que el Trio Dauris interpreti aquestes grans peces, la majoria molt conegudes, de grans compositors entusiasma els assistents, ja que «les descobreixen fetes per una formació que, segurament, no havien escoltat mai» d’aquesta manera, assegura Prunés.

El Trio Dauris també ha assaborit l’embruix i la responsabilitat de tocar a la Basílica de Castelló, sens dubte, un dels millors escenaris on «el públic es manté en un silenci sepulcral». «És una experiència superior tocar-hi, perquè és un dels llocs més imponents de tot el Festival, fa respecte», reconeix Prunés tot afegint que la Basílica «no té res a envejar a cap altra basílica de Barcelona».

D’altra banda, el Festival fa parada divendres a l’església de Llançà on actua el quartet de guitarres flamenques Al-Hamra. La mateixa formació repeteix dilluns 25 a l’església del Port de la Selva. Els dos concerts són a les 9 del vespre.