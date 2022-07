Tot festival que es preï ha d’aconseguir provocar, remoure, emocionar. Això és el que va aconseguir el Festival de Cadaqués aquest diumenge passat amb un concert insòlit: el de l’organista Anne-Marie Rozes-Daric que als seus vuitanta-vuit anys va insuflar vida, a l’orgue històric de l’església, un instrument arcaic, una joia única a Catalunya. L’acompanyaren càlidament família i amics. No va faltar el mestre Gerhard Grenzing, responsable de la restauració d’aquest imponent orgue i bon amic de l’organista.

El Festival segueix el seu camí amb ganes de recuperar l’energia minvada per la pandèmia, ara sota la direcció d’un entregat Philippe Do. Fins a onze són els concerts programats i un taller d’iniciació musical gratuït, dimecres a la plaça 1 d’octubre. Els concerts són d’estils musicals variats per complaure tots els gustos i es fan en espais diversos del poble. Aquest dimecres, a dos quarts de vuit del vespre, a l’església, els amants de la lírica tenen el privilegi d’escoltar els premiats del 59è concurs Tenor Viñas: la mezzosoprano Eugénie Joneau i el baix Davide Giangregorio. Més tard, a les deu del vespre, a la Sala l’Amistat, actua el guitarrista Paco Peña amb l’acompanyament de la també guitarrista Ángeles Toledano. L’endemà, de nou a l’església, a les deu del vespre, la cita és amb el pianista David Fray i la soprano Lucie Peymaure interpretant peces de Schubert. Dijous, a dos quarts de vuit del vespre, s’obre el Corral de la Gala per acollir la poesia sonora d’Eduard Escoffet, i, ja a les deu, l’atenció se centra en el quintet vocal francès Perspectives que presenten Playlist a la plaça 1 d’Octubre.

El cartell segueix divendres, a dos quarts de vuit del vespre, amb Victor Villena & Cristina Vilallonga a Portlligat i el grup Tanguísimo, a la Sala l’Amistat, que proposa viatjar fins a l’Argentina. El cap de setmana també serà intens. Si dissabte actuen, gratuïtament a Port lligat, Pedro Sierra & Arnaud Dumond, i al vespre Laure Favre-Kahn, Victor Villena i Cristina Villalonga a l’Amistat, diumenge ho fa l’Orquestra de Girona al mateix espai les percussions increïbles de Claviers de Lyon & Zalinde al Passeig per tancar el cartell.