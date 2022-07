Un any més, Mollet de Peralada té a punt la Festa del Plat Combinat, per a aquest dissabte, 16 de juliol. El programa inclou un sopar popular, per a totes aquelles persones que s'hagin inscrit prèviament, i tot segut és el torn de la música, a partir de les 21.30 hores, amb dues actuacions en directe. A les 21.30h, actua el grup d'havaneres Norai i, a les 23h, hi ha concert amb el grup de versions de rock 'n' roll The Bazaga's.

La festa està organitzada per l'Associació Amics de Mollet de Peralada, l'Ajuntament de Mollet de Peralada i la Diputació de Girona.