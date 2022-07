Castelló d’Empúries acull aquest dissabte una doble inauguració d’art: Creuar el llindar d’Antonio Federico, al convent de Sant Agustí, a les 6 de la tarda, i la col·lectiva Terrats. Trenta mirades d’un espai in(discret), comissariada per Pilar Farrés, a l’Ecomuseu-Farinera, una hora més tard.

Creuar el llindar és una instal·lació de gran format de Federico, aquest artista agullanenc que tan emociona amb les seves creacions. Com explica l’historiador de l’art i gran coneixedor de la seva obra, Enric Tubert, «els artefactes difícilment classificables» de Federico solen ser «construccions que actuen com al·legories dels temes universals que, des dels orígens de la humanitat, han estat abordats, primer, per la mitologia i la religió i, després, per la ciència i la filosofia i també per l’art». En aquesta ocasió, el creador ha concebut una obra que es fusiona amb l’espai. «La pintura sobre fusta, la terracota, el metacrilat, el metall i el paper es barregen i conviuen en un portal de dimensions monumentals que ens convida a creuar el llindar del llenguatge artístic convencional i ens endinsa en un univers a mig camí de la física quàntica i de la geometria sagrada».

D’altra banda, Terrats és una reflexió entorn aquests espais, testimoni de la història humana i quotidiana de les cases i dels pobles. Hi han participat una trentena de creadors, principalment fotògrafs. Es pot veure fins al 25 de setembre.