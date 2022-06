A Sant Pere Pescador, ho tenen tot a punt per celebrar la festa major del patró, del 29 al 3 de juliol, amb un programa atractiu i variat. Per anar escalfant motors, i «obrir la porta a l’estiu», com explica Sònia Ortega, primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament, aquest dijous, al Parc del Riu, ja es viu la revetlla de Sant Joan amb la tradicional arribada de la Flama del Canigó, amb ambientació de música de sardanes, i, a partir de les 11 de la nit, un concert i ball de la banda de versions Big Mouthers, molt coneguda pel seu contundent, enèrgic i estrident directe, que ja hauria d’haver actuat a la festa major d’hivern, concert que es va posposar fins ara i que inclou servei de bar a càrrec de l’equip de futbol local.

Els veïns reservaran energia per la festa major que just arriba sis dies després, el dimecres 29 de juny, festivitat de Sant Pere. Aquell dia, com marca la tradició, hi haurà ofici solemne, a les 12 del migdia a l’església, i, una hora més tard, sardanes a càrrec de la cobla-orquestra Montgrins. Al vespre, a les 8, la mateixa formació oferirà concert i ball al Parc del Riu, un escenari increïble on dur a terme aquesta mena de propostes que mouen força públic.

La festa seguirà divendres 1 de juliol, al mateix espai, a partir de les 11 de la nit quan s’ha programat la Festa Jove. Ortega comenta que els grups escollits, en aquest cas els grups de rap Ønce, de l’Armentera, i els també empordanesos Cookah P & Boom Boom Fighters «són propostes de la gent jove del poble, grups propers, artistes que estan emergint i que la gent del territori els coneix i nosaltres també apostem per ells», reconeix Ortega. La festa, a més, s’allargarà amb el Dj Maken.

Sant Pere agafa volada el dissabte 2 de juliol, al camp de futbol, amb Humor Amarillo, una iniciativa que sempre té molt èxit i on els participants es diverteixen tot posant-se per objectiu superar les proves. Ja a la nit, a partir de les 11, la música serà la protagonista en exclusiva. «Donem molta importància als grups i més després de passar el que hem passat», diu la regidora. Enguany els visiten un dels grups de versions més coneguts de les comarques gironines, l’orquestra Maribel, i els empordanesos Clima que a finals de l’any passat van presentar el seu primer disc, T’he trobat a faltar, deu cançons emmarcades en una barreja d’estils: pop, rock, funky o rumba.

La festa major està pensada, però, per a tots els públics i, per aquest motiu, diumenge 3 de juliol a les 11 del matí, actua la companyia La Bleda amb l’espectacle ple d’humor i frescor Madame Roulotte. Ja a la tarda, a les 7, la música torna a ser el centre, en aquest cas, de la mà de Heavy per Xics, un grup insòlit que interpreta els grans himnes del heavy rock fusionats amb el cançoner català.

Els joves es converteixen en protagonistes d’una exposició fotogràfica a la plaça Catalunya

Sant Pere Pescador té molt en compte el món de l’art i, al mateix temps, als seus joves. També durant la festa major. És per aquest motiu que aprofitant aquests dies inauguren una exposició fotogràfica on els joves de Sant Pere en són protagonistes i, al mateix temps, autors. La proposta artística s’instal·la a l’espai de la plaça Catalunya i s’inaugura aquest dissabte 2 de juliol, dins els actes de la festa major. La mostra es pot veure aquest dia des de les 9 del matí fins les 5 de la tarda.

La iniciativa ha sorgit fruit d’un taller que s’ha fet des d’inicis de maig fins a mitjans de juny ha combinat la fotografia i el teatre però també que ha treballat la identitat oferint als joves participants eines i habilitats comunicatives. El taller, que ha tingut molt bona acollida, ha anat a càrrec de Metges de Món Cataluña i El Catalejo, amb la participació de la mediadora cultural de la Fundació SER.GI, Habby Jawo i amb el suport del mateix Ajuntament.

Els tallers de fotografia que planteja El Catalejo són participatius: «Amb ells fem de la càmera una eina senzilla i propera que qualsevol pot fer servir com a mitjà per alçar la veu i expressar-se en primera persona». L’objectiu d’aquests tallers són «generar espais de reflexió i d’acció entorn de problemes o inquietuds que tenen els joves». És a través de l’art, doncs, que els creadors d’aquests tallers volen «lluitar contra els estigmes així com fomentar el debat, la normalització i la cooperació». Sovint uneixen la fotografia amb el dibuix, la pintura o el teatre.