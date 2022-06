El realitzador Jaume Simó presenta aquest dimecres, a les 18.30 hores, a la biblioteca de Figueres el documental Procés a un Comtat, de vint minuts de durada i que evoca fets reals basats en el procés per sodomia de Jaume II. Simó aprofita l’acte per presentar també la novel·la Malgaulí, la mort d’un Comtat, escrita per José Mañoso.