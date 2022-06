La galeria Marges-U de Cadaques exhibeix l’obra de l’artista Maya Cusell des d’aquest cap de setmana passat. L’exposició porta per títol People in Black & White i es pot visitar fins al 27 de juny. D’altra banda, la galeria promou també aquest dimarts un taller de creació per a adults i nens majors de 10 anys. És un taller que durarà quatre setmanes.