Figueres ha presentat la 8a edició de la Fira per a la Gent Gran que tindrà lloc del 9 al 15 de juny a la Plaça Catalunya. Després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la pandèmia la voluntat és recuperar les activitats i durant aquests dies, se celebraran xerrades, una gimcana, concerts de música, ball, un berenar popular i una mostra d'entitats.

Totes les activitats han estat proposades pel Consell Municipal de la Gent Gran de Figueres.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "per fi podem recuperar aquesta Fira per a la Gent Gran, amb normalitat perquè la gent gran de la nostra ciutat es mereix que els tinguem presents cada dia, que els cuidem i que els reconeixem la seva vitalitat, oferint-los actes i activitats per poder gaudir d'aquesta etapa amb dignitat i plenitud".

Per la seva banda, la regidora de Gent Gran, Ester Marcos, ha volgut "agrair al Consell Municipal per a la gent gran la seva implicació i les seves ganes per realitzar aquesta Fira".