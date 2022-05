Rosa Maria Moret ha parlat sobre La Modesta (Brau Edicions) als jardins d’El Cau de Vilafant, el 19 de maig, al costat d’Isabel Guzman, bona coneixedora de la seva novel·la. La Modesta, una senyora de Rabós que va viure fins als cent anys, valenta, emprenedora i amb un fort caràcter, ha rebut un merescut homenatge gràcies a la ploma fina i precisa de Rosa Maria Moret. L’autora ha plasmat en les pàgines de la seva nova obra tota una història real amb un recorregut per l’Empordà i escrit amb un llenguatge que identifica clarament la protagonista. La passió per relatar les vivències de Modesta Palé i Gallart (Rabós d’Empordà, 1891-1991) no només l’expressa en negre sobre blanc, Rosa Maria Moret, també n’és una gran entusiasta parlant al públic sobre el seu personatge i sobre com ha confegit la narració. Rosa Maria Moret, novament acompanyada per Isabel Guzman, presenta La Modesta aquest dijous, 26 de maig, a les 8, al Cercle Sport.