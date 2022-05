Fins al 26 de maig, Consultes Externes de l’Hospital de Figueres acull l’exposició Quan parles fas màgia, una mostra de set plafons sobre el Voluntariat per la llengua (VxL) que vol animar els usuaris i professionals a afegir-se a aquest programa d’enriquiment lingüístic, cultural i personal a partir de la metàfora de la màgia. La iniciativa s’emmarca en el compromís de la Fundació Salut Empordà (FSE) amb la llengua catalana i forma part del projecte global de promoure l’ús del català en l’àmbit de l’atenció sanitària que recentment ha engegat la FSE amb el Consorci per a la Normalització Lingüística a través de l’Oficina de Català de Figueres.

La mostra Quan parles fas màgia focalitza l’atenció en un aspecte clau del programa del Voluntariat per la llengua: la capacitat per fer créixer el català a través de la conversa i transformar la vida de les persones que hi participen a partir de la llengua.

Aquesta exposició, que s’ha inaugurat aquest matí, és el punt de partida del programa VxL que es farà amb professionals de la Fundació Salut Empordà i que, en els propers dies, es concretarà amb la constitució de parelles lingüístiques.

A l’acte hi ha assistit la presidenta del Patronat de la FSE, Agnès Lladó; el director gerent de l’entitat, Martí Masferrer; la directora de Recursos Humans, Maria Àngels Ortega i la responsable de l’Oficina de Català de Figueres, Dolors Barceló.

Projecte lingüístic a la FSE

El projecte que ha posat en marxa la Fundació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística evidencia el compromís de l’entitat amb la llengua catalana en un marc referencial de pluralitat i de diversitat lingüística com és el que actualment es viu a la comarca de l’Alt Empordà, en què es parlen prop de cent llengües. Engloba diferents actuacions: