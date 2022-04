Llançà s’omplirà d’un mar d’activitats els dies 6, 9 i 10 d’abril amb motiu del dia Mundial de l’Activitat Física. L’Ajuntament del municipi, el Centre d’Atenció Primària i l’associació Som Mar han sumat esforços per organitzar diferents propostes gratuïtes destinades a promoure la salut i el benestar i de la salut. Per participar-hi, cal reservar plaça trucant a l’Oficina de Turisme de Llançà.

«Connectar amb la natura i amb un mateix és el que es pretén amb aquesta programació d’activitats» assenyala el regidor de Turisme Stephane Juanola. La proposta s’ha gestat amb la col·laboració de les àrees de Turisme, Esports i Salut. Es comença amb una caminada conscient a cap Ras. Serà aquest dimecres a les cinc de la tarda i el punt de trobada és la platja de Grifeu. S’iniciarà el camí amb uns exercicis de respiració per obrir els sentits i es practicarà una caminada conscient, en silenci i en grup. Es farà una part de la caminada amb els peus dins l’aigua i s’acabarà l’activitat amb una petita xerrada sobre les propietats de l’aigua de mar. «Intentem combinar les activitats amb xerrades que serveixin per promoure els bons hàbits saludables i en cada ocasió s’oferirà una peça de fruita als participants».

Per al dia 9 d’abril s’ha programat una sessió de Qi Gong, una tècnica que consisteix a fer moviments lents i harmoniosos, realitzats conjuntament amb la respiració i la concentració. Aquesta tècnica permet assolir un estat de calma intern i a la vegada ens fa sentir energètics. L’activitat es fa a les 9 del matí, a la platja de la Farella.

El mateix dissabte, de 10 a 12 del migdia, s’ha pensat en una nova proposta d’intensitat: Blue Health: Caiac & Salut que pretén promoure el mar com a font de salut per aconseguir connectar amb un mateix i amb el paisatge del cap de Creus. «Palejarem en caiacs dobles per moure el cos de forma harmònica al ritme del mar i per navegar durant dues hores en un entorn de gran qualitat paisatgística i natural» segons apunten els organitzadors. La trobada tindrà lloc a la platja del Port de Llançà.

La programació es tanca amb una caminada amb consciència plena i pintura el dia 10 d’abril a les 10 del matí. «Sortirem caminant de Valleta fins a Sant Silvestre per descobrir la tècnica del Mindfulness pintant en el paratge natural de Sant Silvestre de Valleta». L’activitat pretén que es connecti amb l’interior de cadascú i amb la natura a través de la pintura. En aquest cas, l’activitat té un preu de quatre euros.

Per complementar l’oferta, un any més, des de la Regidoria de Turisme de Llançà, s’ha engegat la programació d’activitats familiars centrades en l’enoturisme, la natura, l’esport, la salut i la història i el patrimoni durant l’abril.