El teatre infantil d'Optimist arriba a Roses amb 'El gran final'. Els més petits poden gaudir d'aquesta proposta aquest diumenge 6 de març, a partir de les dotze del migdia, al Teatre Municipal del municipi rosinc.

La companyia Bucráa Circus ofereix una tragicomèdia basada en l'essència del retrobament de dos pallassos que van haver-se de separar molts anys a conseqüència d’una guerra civil. Aquesta guerra els interromp l’última funció just abans del seu gran acte final. El conflicte els obliga a emprendre camins separats i a no tenir contacte mai més l’un amb l’altre. Ara, després de més de 30 anys, infinites passes, lluita diària i constant per la supervivència, i un cos envellit, es retroben i decideixen acabar el seu “Gran final”.

Així, la proposta d'Optimist és un homenatge a un dels oficis més bonics i generosos del món Un homenatge a un dels oficis més bonics i generosos del món: el de ser pallasso.

Pau Pallaus i Fernando Villella són els creadors i intèrprets d'aquest espectacle. Erika Perotti és qui ha dissenyat i confeccionat el vestuari, i l'escenografia ha estat tasca de Bucráa Circus.

El preu de l'entrada és de 5 €.