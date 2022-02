El narrador, crític de televisió i traductor Sergi Pàmies (26 de febrer) i l’actor Francesc Orella (12 de març) són els dos pròxims convidats al CuArtelillo del Port de la Selva, un espai nascut la tardor del 2020, sota l’aixopluc de l’Ajuntament, per fomentar el gaudi, el pensament i la participació. Inicialment, va ser concebut i enfocat cap a la població local, perquè aquesta hi participés activament, però la resposta no ha estat tan massiva com s’esperava. Ara, explica la regidora de Cultura, Lídia Ferrer, és vol reinventar l’espai diversificant les propostes i incloent-hi de noves que engresquin els veïns del municipi a apropar-s’hi.

«El CuArtelillo és un espai on passen coses», reconeix Ferrer. Així tant acull xerrades, tallers com presentacions. Tots aquells que han estat convidats són creadors, artistes que han disposat de llibertat absoluta «per fer el que vulguin». En aquest sentit, quasi mai ningú sap què pot arribar a passar. «La idea és generar un feedback amb el públic», admet la regidora. Pel CuArtelillo han desfilat darrerament l’actor i director teatral Paco Mir explicant la seva llarga faceta amb el Tricicle; el poeta Enric Casasses o l’actriu Carme Pla, de T de Teatre, que va proposar als assistents un taller per crear una història col·lectiva. Tots aquests noms, que se sumen a molts altres de coneguts, hi han participat gràcies a l’ampli univers de coneixences del músic Saki Guillem que, des de fa un temps, s’ha instal·lat al poble. Durant aquest temps de pandèmia, l’espai originari del CuArtelillo, al carrer Illa, 23, no s’ha pogut fer servir per a les trobades, ja que les seves dimensions són massa reduïdes. Tot i això, s’ha utilitzat per acollir mostres vinculades als convidats, promogudes des de la mateixa àrea de Cultura de l’Ajuntament, accions com ara una exposició de fotografies del Tricicle, en el cas de Paco Mir. Les trobades amb els creadors, però, s’han fet a una altra sala ubicada al carrer Major, 19, que els estius es transforma en espai d’exposicions municipal.