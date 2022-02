Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres es faran del 28 d’abril al 3 de maig. Així es va determinar durant la primera reunió de contacte entre l’Ajuntament de Figueres i representants d’una quarantena d’entitats ciutadanes celebrada la setmana passada a l’auditori dels Caputxins. Que les Fires només es facin durant sis dies suposa concentrar tots els actes i evitar jornades sense activitat com passava fins ara. La voluntat de l’Ajuntament, a més, és donar més volada a la festa petita, és a dir, Sant Pere, i dedicar-li més dies. L’objectiu de la reunió celebrada amb les entitats, on va ser- present l’alcaldessa i la regidora de Festes, se centrava principalment a obrir el termini per presentar propostes per dur a terme tant per Fires com per Sant Pere.