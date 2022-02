Dins dels actes de celebració del Centenari de La Cate, que van començar l'any passat i s'allargaran fins a mitjans d'enguany, s’hi inclou l’edició i presentació d’un llibre sobre l’arquitecte Emili Blanch i Roig, que va ser qui va projectar l’edifici que actualment acull l’entitat, a la Ronda Rector Arolas de Figueres.

Per les característiques arquitectòniques de l’edifici, el 7 d’abril de 2015, el Govern de la Generalitat el va declarar Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en tractar-se d’una mostra única d’arquitectura racionalista, i l’octubre del mateix 2015, l’edifici del Patronat de la Catequística va ser reconegut com a edifici del Patrimoni Arquitectònic del segle XX per la DOCOMOMO i la delegació altempordanesa del COAC, remarcant així el seu valor patrimonial i històric.

El llibre glossa sobre la figura de l’arquitecte Emili Blanch i en especial analitza l’edifici del Patronat de La Catequística. La seva presentació tindrà lloc el dissabte 26 de febrer, a les 7 de la tarda, a la sala Toni Montal de La Cate, i anirà a càrrec de l'arquitecte Jaume Torrent Genís, i dels autors Joan Falgueras Font i Francesc Guillamet Ferran, hi participarà l'historiador i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres Alfons Martínez Puig, el qual a l'epíleg ha fet la síntesi de la trajectòria de l'entitat al llarg dels seus 100 anys d'història.

A efectes d'aforament, cal reservar localitat trucant al 972 678 496 o enviant un correu electrònic a info@lacate.cat.

Per ser una ocasió especial en aquesta presentació es regalarà un exemplar del llibre als socis de La Cate que acreditin ser-ho.