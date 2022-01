Després de l’edició en blanc de l’any passat, els veïns d’Espolla tenen més ganes que mai de recuperar una de les festes que més els identifiquen: la Fira de l’Oli i l’Olivera. Ho fan per celebrar el primer quart de segle d’existència, vint-i-cinc anys des d’aquella primera edició impulsada el 1997 pels socis de l’Associació Cultural La Fraternal i que el gener passat la pandèmia va deixar a l’aire. Tot i que les activitats pròpies de la fira es concentren en diumenge, el tret de sortida ja es dona dijous, festivitat de sant Sebastià, amb el concurs de llançament de pinyol d’oliva per a la mainada i la inauguració de dues exposicions.

L’oli viu un moment d’alça de preus –el Ministeri d’Agricultura estima que l’any passat va pujar un 60%–, convertit en un producte altament desitjat. La falta de pluges, del març fins a l’octubre passat, i la sequera persistent a l’Empordà han fet davallar la producció, en alguns casos fins al 30%. Això, però, s’ha compensat amb el rendiment de l’oliva superior a altres anys, donant un oli de gran qualitat. Aquest és el que la gent ve a degustar i adquirir a Espolla. Ho fan diumenge quan els organitzadors proposen un cartell d’activitats quasi del tot recuperat i on només es troba a faltar els castellers de Figueres, baixa de darrera hora. L’alcalde, Carles Lagresa, explica que també «ha disminuït la sol·licitud d’artesans», passant dels noranta habituals a uns setanta-cinc. Afegeix, però, que no és negatiu això, ja que «optem per no massificar d’un mateix producte». L’estrella, sens dubte, és l’oli i la quinzena de parades de productors de l’Empordà, siguin cellers privats o cooperatives. L’única condició que se’ls posa és que «l’oli ha de ser produït als trulls de la comarca i, si pot ser, amb olives del territori». També la parada de l’associació Cultural Espollenca, on es pot degustar el típic entrepà de sussissa amb oli i allioli. La sussissa, diu l’alcalde, «és una botifarra amb budell prim que pot fer un metre o metre i mig» que elaboren les carnisseries locals Can Tola i Can Salvi. De fet, tot el que es pot trobar a la parada és producte local: oli, vi i garnatxa del celler cooperatiu, pa cuit al forn de llenya de Sant Climent Sescebes i allioli de l’àvia Maria.

Al llarg del diumenge, les activitats previstes són ben variades i entrellacen la fira i la festa major: gimcana per a la mainada, photocall amb Marta & Petra a la Sala la Coromina, processó de Sant Sebastià amb els Grallers d’Espolla, missa cantada amb la coral local i música en viu amb la Xaranga Bufatramuntana, La Ludwid Band i, finalment, ball amb Sharazan. Un altre moment especial és el del ball de l’oli, que es fa a les 5 de la tarda davant de l’església. Per aconseguir balladors, dissabte es fa un taller a la Fraternal i qui vulgui pot sumar-s’hi per aprendre la coreografia i ballar-la l’endemà.

Dissabte a les 10 del matí, com a prèvia de la fira, es proposa «una caminada reivindicativa» per l’entorn del poble. L’objectiu és visibilitzar l’impacte que podrien tenir els projectes eòlics que es volen ubicar al poble i tot el peu de l’Albera. «Hi ha molt rebuig no només a Espolla, sinó a la comarca, per com s’estan projectant sense escoltar la veu del territori», concreta l’alcalde. Això enllaça amb la projecció del film italià Semina il vento i una xerrada tècnica, que es fa a la tarda, on es dona valor al patrimoni natural local. Vinculat amb l’oli, la sommelier Laura Masramon té previst oferir un taller per donar eines per distingir un oli d’oliva verge extra de la resta d’olis a través del tast sensorial.