La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (UBET) de l’Escala s’ha centrat en els més joves per a aquestes festes nadalenques. El proper dia 18 de desembre, de deu del matí a una del migdia, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà un Taller infantil de Scrap-Nadalenc i un altre per a nens sobre la carta als Reis Mags. Cal inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat.

L’Escala avança el parc infantil de Nadal pel pont de la Puríssima Del 22 de desembre al 9 de gener, de dilluns a dijous, de 16.30 a 21 h, i els divendres, dissabtes i diumenges, d’11 a les 21 h, a la plaça Catalunya, Parc d’aventura nadalenc, i Parc d’aventura, de dilluns a dijous, de 16.30 h a 21 h, i divendres, dissabte i diumenge, d’11 h a 21 h, activitats diverses. L’UBET també organitzarà altres activitats durant aquest mes de desembre.