No és el típic mapping al que estem acostumats, que es construeix i deconstrueix sobre una façana. La creació, imaginada especialment per l’Escala per l’actor, ballarí i coreògraf Toni Mira, qui s’ha inspirat en les obres del fons Puig Guillot, es va presentar durant la festa major però aquest dissabte a les 9 del vespre es torna a projectar sobre la totalitat de la façana de l’Església, ara sense limitacions d’aforaments.

El mapping l’interpreten en directe el mateix Toni Mira i Lila Ribera. Els dos artistes juguen amb les imatges projectades inspirades en les obres del fons pictòric que l’Ajuntament de l’Escala va rebre en donació temps enrera. «És un mapping no massa llarg, dura tretze minuts, però molt potent i elegant», reconeix el tècnic de Cultura, Pep Torner.

Aquesta intervenció serveix també per cloure l’exposició Una mirada compartida. Joan Puig Guillot i Joaquim Chancho que just es pot veure fins diumenge a l’Alfolí de la Sal. Per entendre millor la dimensió d’aquest fons d’art donat a l’Ajuntament, la historiadora de l’art, Mariona Seguranyes, ofereix el mateix dissabte, però a les 7 de la tarda, una conferència oberta a tothom. Seguranyes ha estat la persona designada per realitzar la catalogació d’aquesta col·lecció col·lecció d’art contemporani català del segle XX, «de rellevància nacional i europea», valorada en uns 600.000 euros, i integrada per 223 obres de tècniques i autors diversos.