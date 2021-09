El públic va respondre de forma entusiasta a la Fira del Formatge de Lladó, celebrada aquest diumenge passat. Malgrat no poder fer degustacions, a causa de la pandèmia, i "el diluvi" que va caure el dissabte a la tarda, la fira va ser un èxit absolut amb centenars de visitants que van esgotar les existències de molts productes, no només formatges, si no també brunyols, coques i, fins i tot, samarretes. A més a més, totes les activitats proposades van ser molt ben rebudes. També el format en què es van disposar les parades, tot al voltant de la plaça i alliberant-ne l'espai central. Jan Millastre, membre de la comissió organitzadora, ha agraït a tots els formatgers participants i a tots aquells que no hi van poder ser a causa de les restriccions i, sobretot, a tots els voluntaris que van fer possible la fira. "A ells els hi dono un 11 perquè sense ells no podríem fer res", reconeixia Millastre tot destacant, també, el comportament responsable dels assistents.