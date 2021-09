Després d’un any d’absència, la Fira del Formatge de Lladó torna aquest diumenge amb un nou format adaptat a les restriccions actuals per celebrar els 25 anys de vida. L’activitat es concentra al voltant de la plaça i el nucli antic amb un aforament limitat. Els organitzadors han hagut de prescindir «del caramelet de la fira» assenyala Joan Millastre, membre de la comissió organitzadora, que són «les degustacions, els maridatges i el tradicional concurs», però s’ofereix igualment un ampli ventall de propostes com són xerrades amb experts, la música en directe, tot plegat acompanyat d’una vintena de formatgeries artesanes i sis artesans alimentaris. Una de les activitats més destacades serà la presentació del llibre dels 25 anys de la Fira, obra d’Àlex Gifreu.

Millastre recorda que aquesta és una edició especial i insta la gent «que vingui a gaudir del dia, dels formatges, dels artesans alimentaris i de les activitats que tenim amb les ganes de recordar que és la fira i amb l’objectiu l’any que ve de recuperar tota aquesta essència que ens defineix».

El nou format proposa el tancament de la plaça Major, on es concentren les parades de formatges, i de la placeta que hi ha davant de l’església així com del claustre del nucli antic, on hi haurà les parades dels artesans alimentaris. «Volem donar les gràcies tant als formatgers com als artesans per la seva comprensió perquè hem hagut de reduir aforament i alguns dels que venen cada any han quedat fora i ho han entès perfectament». Tot i això hi haurà artesans alimentaris variats, amb productes com mel, melmelades, embotits, pa, coques i brunyols. També s’hi podran adquirir productes de la Rufa, la cervesa de la Fira.

Les parades dels formatgers estan al voltant de la plaça i en aquest espai també s’instal·larà l’escenari que acollirà totes les activitats de la Fira i on el públic podrà gaudir dels concerts i les xerrades relacionades amb els formatges. L’activitat comença al matí amb una primera xerrada a càrrec de l’Associació de Formatgers, Acrefa, sobre la història del formatge a Catalunya i de la seva evolució, on participaran diferents formatgers de la Fira. A la tarda també hi haurà un col·loqui per parlar de les diferents mostres de formatges artesans que hi ha a Catalunya i les seves característiques.

Projecte artesà

Entremig hi haurà una altra xerrada a càrrec de Joan Benejam que explicarà el seu projecte amb L’empresa familiar de la cervesa de l’Empordà, La Rufa que és la cervesa de la Fira. Explicarà la seva aposta per un model artesà i ecològic que ara obre un nou espai a Figueres, al mateix temps que explicarà com es mariden perfectament els formatges i la cervesa.

Dins d’aquesta 25a edició de la Fira, la gran novetat, destaca Millastre, és el llibre de la fira Em va fer Àlex Gifreu: 24 cartells per la Fira del Formatge de Lladó: «No és un llibre clàssic, sinó que apostem pel tret que ens identifica arreu del territori, que són els cartells de la Fira, dissenyats per l’Àlex Gifreu». Són 24 perquè no va ser fins al segon any de la Fira que el dissenyador va començar a crear els cartells de la Fira del Formatge. L’obra es presenta a les cinc de la tarda, a la Carpa de la Comissió de la Fira. L’autor estarà present per firmar i dedicar el llibre que es posa a la venda amb un preu especial de vint euros, amb motiu de la Fira.

L’oferta musical acaba de complementar la programació. A dos quarts d’una del migdia actuarà el duet Fun Blues i a dos quarts de sis de la tarda, la coral de Lladó oferirà un repertori de temes multilingües de diferents gèneres musicals d’arreu del món.

Un any més tancarà la Fira Könunpar, un grup local que amenitzarà la vetllada amb una gran varietat de versions de tots els gèneres.

Sorteig i venda de productesde la Fira, per recaptar fons

La celebració dels 25 anys de la Fira del Formatge de Lladó suposa per als organitzadors «un sobreesforç, ja que les degustacions són la nostra font d’inversió, la que ens permet poder pagar les activitats», assenyala Joan Millastre, membre de la comissió organitzadora. Per aquest motiu, especialment aquest any, «demanem la solidaritat de la gent, perquè facin una petita aportació comprant productes del merchandising de la fira, la clàssica samarreta de la fira, els davantals o adquireixin els números per als tres sortejos de les tres paneres de productes artesans». Celebrar els 25 anys ha estat una fita: «Estem contents de poder tornar i amb ganes de celebrar un quart de segle de vida: fa dos anys que intentem fer aquesta arrencada i encara que sigui amb un format diferent, creiem que aquesta edició serà com posar la primera per prémer l’accelerador de cara a l’any vinent».

La fira del formatge porta com sempre el producte artesà i de qualitat i «el que tindrem a la plaça serà l’olor formatgera d’aquests artesans formatgers que venen com sempre a oferir el seu producte, que tenen l’essència, seria que és l’essència de la Fira». Des de la Comissió, conviden tothom a gaudir d’una trobada disposada a fer que els amants del formatge puguin gaudir d’una jornada plena d’activitat.