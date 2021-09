Últim dia de Festa Major a l'Escala. Avui, diumenge 5 de setembre, s'han programat diverses activitats al municipi per acomiadar la celebració de la millor manera.

A les 11 h, ha començat l'activitat familiar musical Que Peti la Plaça, amb la companyia Xip Xap, a la plaça Catalunya. A la tarda, a les 18 h, es farà l'espectacle de circ Set Up, amb Los Barlou, al mateix espai, i a les 20 h, a la plaça Víctor Català, hi haurà concert de sardanes a càrrec de La Cobla Contemporània.

La Festa Major escalenca finalitzarà amb Làser Show de Jos Produccions, entre dos quarts de nou del vespre i les onze de la nit, a la Sala Polivant, i els altempordanesos Banda Neón diran adeu a la celebració, a partir de les deu de la nit, a la plaça Catalunya, amb un concert que serà retransmès en directe per Canal 10 Empordà.

D'altra banda, a la Jonquera, on la festa va començar divendres passat i s'allargarà fins al dia 11 de setembre, avui hi ha programada, de 10 h a 13 h, la 17a trobada de puntaires, al carrer Major. A les 11 h i fins a les 13.30 h, hi haurà jocs al carrer Major. A la tarda, a partir de les 16 h, hi haurà splash slide, tobogan aquàtic, al carrer Migdia, i a les 19 h, sardanes amb la Cobla Vila del poble, al mateix carrer Major.