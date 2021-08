Carles Lama i Sofia Cabruja fa més de tres dècades que toquen junts i mai es perden la cita amb el festival que van impulsar ara fa vint-i-dos anys, el Festival de Sant Pere de Rodes. Aquest cap de setmana tornen a actuar-hi amb un programa que farà les delícies dels cinèfils: interpreten música de pel·lícules tan conegudes com Ballant amb llops, West Side Story, Cinema Paradiso, InterStellar o la mítica sèrie Downton Abbey. El duet pianístic no estarà sol a l’escenari de l’església, ja que els acompanya l’Orquestra de Solistes de Catalunya dirigida per Daniel Mestre.