Els jardins del centre cívic Ca l’Herrero de Portbou acullen aquest divendres, a les 18.30 hores, la presentació del llibre Perfum de Magnòlia d’Adriana Vidal Rubio. L’acte forma part de les propostes per dinamitzar la vida cultural i és organitzat per l’Ajuntament i no cal reservar plaça per assistir-hi.