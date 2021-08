El Pot Petit ha comunicat a través de les seves xarxes socials que s'ajorna el concert previst per aquest cap de setmana al Portalblau. Finalment, l'actuació tindrà lloc el dia 12 d'agost.

El canvi és conseqüència de què un membre de l'equip del grup de música familiar ha donat positiu de Covid-19, i per això han hagut d'anul·lar tots els concerts d'aquesta setmana.

En el comunicat han anunciat que les entrades del concert que s'havia de fer a l'Escala el dia 8 són vàlides per la nova data. A més, totes aquelles persones que no puguin assistir a l'actuació del dia 12 se'ls hi retornaran els diners.

En el compte de Facebook, El Pot Petit detalla els motius que els han portat a prendre aquesta decisió.