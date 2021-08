El pianista i organista italià Andrea Trovato interpreta la versió original per a piano de Rhapsody in Blue, de George Gershwin, dimecres 4, a les 20 hores, dins del Festival de Música de Sant Pere de Rodes. Aquesta peça esdevé un calidoscopi musical de l'Amèrica del Nord dels anys 20, del blues i del bullici metropolità. A banda d'aquesta obra de Gershwin, el pianista Andrea Trovato té previst interpretar una sèrie de peces de Chopin, Jeux d'Eau à la Vila d'Este, de Liszt i Esteampes, de Debussy. Trovato destaca per la seva brillant activitat professional tant en l'àmbit concertístic com en el docent. També ha enregistrat nombrosos treballs.