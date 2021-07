El Museu del Joguet de Catalunya-Figueres proposa una activitat participativa per recuperar la memòria col·lectiva de jugar. La dinàmica consisteix a compartir un joc o joguet i els records que hi tens associats. Cal enviar al museu una foto d’un joc o joguet i explicar de quin any és, d’on prové i per què és important per a tu. Amb totes les aportacions, es muntarà una exposició temporal fins l'1 de setembre.