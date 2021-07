L’escenari de la Ciutadella de Roses està a punt per acollir, aquesta mateixa setmana, els primers concerts de Son del Món. Stay Homas (23 de juliol, 22.00 hores), La Casa Azul (24 de juliol, 22.00 hores) i Oques Grasses (25 de juliol, 22.00 hores) són les formacions debutants d’un dels festivals més esperats de l’estiu.

Sons del Món ha adaptat l’espai de concerts a totes les mesures de seguretat sanitària per la Covid-19 i preveu una platea amb un aforament de 1.290 persones amb la preceptiva distància interpersonal, xifra que suposa un 65 per cent de l’aforament habitual. Sons del Món també manté el Village, on es poden degustar productes de proximitat empordanesos abans i després de cada actuació.

Amaral, Rosario, Aitana, Fangoria, Nil Moliner i el grup de tribut God Save the Queen també formen part del cartell musical de Sons del Món, que se celebra del 23 de juliol al 7 d’agost a l’emblemàtic conjunt monumental de la Ciutadella de Roses.

El toc de queda nocturn decretat a Roses no afecta el festival, ja que totes les actuacions es poden celebrar amb normalitat. Això sí, des de Sons del Món han garantit que se segueixen tots els protocols de seguretat que marca la situació de pandèmia per Covid-19: aforament limitat, distància de seguretat, públic assegut... Per complir amb tota la normativa, El Village, espai de trobada per fer un most abans o després de cada concert, es manté, però enlloc de tancar a les 2 de la matinada com estava previst inicialment, l'horari de tancament és a 2/4 d'1 de la matinada. El Festival Sons del Món recomana que les persones que s'hagin de desplaçar després d'un concert a algun municipi català on estigui decretat el toc de queda portin a sobre el certificat d'autoresponsabilitat, atès que l'assistència a esdeveniments culturals està autoritzada.