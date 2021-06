Una de les peces indispensables de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres és la Fira de l’1 de Maig organitzada pel Casino Menestral Figuerenc. Malauradament, després d’haver-la adaptat i haver-la traslladat al recinte firal, aquest any no es va poder celebrar per qüestions climatològiques. L’entitat només va poder tirar endavant la Fira del Llibre Vell, a la plaça de Catalunya. És per això que l’esdeveniment del primer de maig es va haver de replantejar pel que fa al calendari i es va optar per buscar una nova data: el diumenge 27 de juny,

«D'aquesta manera, podem fer una mica més de festa i compensar que la Santa Creu acabés més petita», afirma Eduard Ayats, president del Casino Menestral. A l'espai de les parades es pot accedir des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, i es compa que hi hagi un centenar de paradistes. L’emplaçament elegit és, com ja estava previst el mes de maig, el Recinte Firal.

«La fira es manté al mateix lloc perquè els protocols de mercats no han canviat pel que fa al perímetre i control d’accés», explica Ester Marcos, regidora de Mercats.

Segurament es trobarà a faltar el bullici de gent passejant pels carrers del centre de Figueres, però, com diu Eduard Ayats, «les circumstàncies actuals impedeixen fer-ho de cap altra manera, per això cal ser conscients que encara estem en pandèmia i que tot i que anem millorant no s’ha acabat».

«Crec que una entitat amb 165 anys d'història ha de ser present d’una manera o altra a tot el que es fa a la ciutat» manifesta Ayats, per això també organitzen una actuació musical a l’Auditori dels Caputxins el mateix dia 27 de juny a les 6 de la tarda. Porta per títol "Estones d’un home esbalaït" i l'intèrpret és Francesc Ubanell. Cal reservar entrada a la web del Casino.