Els veïns i les veïnes de Sant Pere Pescador poden viure, aquest any sí «amb una certa normalitat», la seva festa major. Ho fan adaptant el programa a les restriccions, amb control d’accés, reserva prèvia i seguretat, però el cartell conté tots els ingredients per viure la celebració amb ganes: música, espectacles, xous esportius i mercats. «Teníem dubtes de si fer-la o no, però, si estàs ben coordinat, no ha de passar res, han estat mesos molt durs i vam decidir que sí, tot i que no serà com les festes majors d’abans», explica la tècnica de Cultura, Mercè Ylla.

Un dels actes principals, potser dels més esperats, és l’inici de la commemoració del centenari del FC. Sant Pere amb la inauguració d’una exposició dissabte a les 8 del vespre, a la capella de Sant Sebastià, i dos partits commemoratius del centenari diumenge, un dels quals havia de ser amb el filial del Girona FC que, al final, no podrà ser malgrat estar signat per contracte.

El president i coordinador del club esportiu, David Llach, qui també fa d’entrenador, explica que van fer una crida, a través de les xarxes socials, entre els socis i els veïns del poble per aconseguir fotografies històriques que nodrissin l’exposició. La resposta ha estat molt bona i disposen de mig miler d’imatges amb les quals faran una selecció i exhibiran cronològicament. La més antiga que han aconseguit data del 1923 i és del fotògraf Fargnoli qui va immortalitzar la inauguració del primer camp de futbol, a la zona a prop del Club Nàutic. De fet, com explica Llach, el club va fer les primeres passes dos anys abans, el 1921, quan es va crear el primer equip oficial. «Imaginem que es devien agrupar gent que els hi agradava el futbol», comenta el president. A la Capella no només es veuran fotografies, també s’exhibiran trofeus i camisetes que han lluït els jugadors al llarg del temps.

David Llach reconeix que han passat pel club «moltíssima gent». «El Sant Pere sempre ha estat un club molt actiu i molt social, ensenyem valors, disciplina, treball en equip i fomentem la cohesió en un poble que hi ha molta immigració», diu el president. Actualment, el FC. Sant Pere té més equips que mai, un total de deu en diferents categories: set de futbol base i tres de sèniors. D’aquests, dos són de nois i un de noies, en una aposta clara pel futbol femení. «En els darrers quatre anys hem aconseguit revertir la situació i que hi hagi ja més jugadors de casa que de fora, cosa que no passava quan jo jugava», conclou.

A banda de la celebració del centenari del club esportiu, que s’allargarà durant tot l’any, la festa major inclou altres propostes lúdiques, esportives i culturals, totes gratuïtes i quasi totes al Parc del Riu aprofitant l’amplitud d’aquest espai a l’aire lliure. Obre el programa, divendres a les 11 de la nit, molt més aviat del que és habitual, una proposta dirigida al públic més jove. Es tracta de la Nit Jove amb un concert de 31 Fam, un grup de música urbana de Sabadell que va néixer fa relativament poc, el 2017. 31 Fam creen cançons barrejant diferents estils i en diferents llengües. Algunes d’aquestes s’han convertit ja en un referent entre el públic jove aconseguint milers de visualitzacions a YouTube. Aquest concert, però, s’ha de fer en format assegut, és a dir, que els assistents no podran ballar, segons ha explicat la tècnica de Cultura, Merce Ylla.

La festa inclou també altres concerts o actuacions musicals: l’Hotel Cochambre, dissabte a les 11 de la nit: l’acompanyament de la soprano Montserrat Cristau de la missa solemne pel patró i un doble concert de La Principal de la Bisbal, el mateix dimarts 29 per cloure la celebració. Entremig no faltaran l’espectacle infantil Uh! Quin cangueli amb Xip Xap, diumenge a les 7 de la tarda, i dues activitats on l’esport i el moviment són les protagonistes. Es tracta d’Humor Amarillo Park, la instal·lació de diferents tipus d’inflables dissabte al camp de futbol que petits i grans poden anar sortejant i el Tiffany’s Empordà o Entrenament rural que es fa dilluns 28 al càmping Gaviota i que consisteix en tota mena d’exercicis físics dirigits. Cal destacar també que dissabte, entre les 6 de la tarda i les 10 del vespre, s’instal·len, de nou, les parades del Mercat Ecològic Món Empordà als carrers Carme i verge del Portalet, una proposta amb molta acceptació.

Més públic dels càmpings

Quelcom que han detectat des de fa un temps l’Ajuntament de Sant Pere Pescador és l’increment de l’assistència de més públic nacional, que fa estades als càmpings locals, a les activitats lúdiques o de benestar que proposen, una situació que no solia passar abans quan aquestes mini ciutats estaven més «habitades» per turistes procedents de l’estranger.