Almenys tres gossos han aparegut abandonats i lligats en arbres a Girona en tan sols quinze dies de diferència, un fet que ha provocat preocupació entre els amants dels animals. El primer dels casos va passar el 7 de març i la troballa es va fer viral. Era una gossa de pèl blanc abandonada a la zona de la resclosa de Pedret, lligada a un arbre amb una corretja vermella.

«Femella creuada de tamany petit trobada en bon estat a Pedret. No porta xip», indicava l’empresa encarregada de fer-se càrrec dels animals abandonats a la via pública, la residència canina La Devesa. La gossa està actualment en una casa d’acollida després que ningú la reclamés un cop va acabar en mans de l’empresa. L’acollida en un habitatge permet que el gos no es quedi en una gossera mentre se li busca un adoptant.

El segon cas va detectar-se a la zona de la Font de la Teula, a Domeny, aquest diumenge, un dels molts dies recents de pluja que a les comarques gironines. Novament, el gos estava lligat amb la seva corretja a un arbre i cop. El cas el va difondre directament l’empresa, que sol difondre fotos dels animals a les xarxes socials per si el seu propietari el busca. Es tracta d’un gos mascle de raça Yorkshire. «Té l’esquena pelada, però sense cap ferida. Porta xip». Que portin xip no té perquè servir per trobar el propietari, tant si l’ha abandonat o perdut. Pot ser que mai s’hagi donat d’alta enlloc o que el propietari no sigui el mateix perquè va ser venut o regalat. El darrer dels casos va passar ahir i també el va fer pública l’empresa que recull els animals abandonats:«Femella jove creuada, trobada lligada a un arbre a Domeny. Al moment de recollir-la tenia molta por i gana. Porta xip».

L’Ajuntament no hi veu connexió

La residència canina La Devesa té les instal·lacions a Domeny, molt a prop de la zona de jocs del Pla de Baix Domeny. Des de les àrees de Medi Ambient i deSeguretat de l’Ajuntament apunten que, «de moment», no han trobat cap connexió entre els tres casos.