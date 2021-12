Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que estan estudiant el Màster de Benestar Animal van visitar a la Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, com a part de les pràctiques que realitzen durant el curs. «Van poder aplicar sobre el terreny els coneixements que estan adquirint i van poder resoldre les qüestions que tenien» explica el director de la protectora Alberto Márquez. La seva visita servirà perquè l’equipament tingui en compte diferents pràctiques amb els animals, ja que «vam poder rebre consells i propostes de millora per part del professorat». Distribuir millor el dinar entre els animals, establir un protocol d’horaris més exhaustiu i intentar que els animals estiguin menys estressats són algunes de les pautes que se seguiran amb noves accions des de la protectora: «Ara ja hi ha menys animals, ja que darrerament tenim un nivell molt bo de peticions d’adopcions. Si anys enrere teníem uns 160 gossos, ara en tenim entre 60 i 70. El refugi ha millorat al mil per mil» assegura Márquez.

Espai integrat a la ciutat Aquesta millora important s’ha aconseguit per part de la protectora de l’aprenentatge que s’extreu de visites com la dels alumnes del màster en benestar animal, però és també «fruit del treball de camp que fem i d’una trajectòria de gairebé setanta anys que ens avala. Hem adquirit gran experiència en la cura dels animals, sabem bé com es comporten, què els agrada i què no». Márquez considera que «ara estem en bona situació i posició. Apostem per un estil de protectora verda, oberta, el mateix model que se segueix a països d’Europa amb els que estem en contacte com França, Alemanya o Holanda. Oferim un espai integrat a la ciutat on els voluntaris i la gent pot venir i estar en contacte directe amb els animals, els veuen a través de les gàbies i d’aquesta manera els animals es poden socialitzar amb les persones i poden arribar a ser adoptats en les millors condicions» conclou el director del refugi.