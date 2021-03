El teu gos fa això? Descobreix què significa

Per molt que els amos ho intentin, és impossible comprendre completament què passa pel cap d'un gos. No obstant això, els animals tenen uns certs hàbits, expressions o gestos amb els quals són capaços de comunicar-se i demostrar el seu amor cap a tu.

Mirar directament als ulls, dormir en el teu llit, aixecar la cella dreta? Reconeixes algun d'aquests gestos en el teu gos? Ara podràs saber què signifiquen.



Dorm a la teva habitació fins i tot quan no hi ets

El neurocientífic Gregory Berns va explicar en el seu llibre "¿Cómo nos ama un perro?" que quan un animal dorm en el llit del seu amo és perquè l'estima. Tot i que existeix una certa controvèrsia sobre si permetre o no a un gos dormir en el llit, el fet que ho faci fins i tot quan no hi ets a l'habitació és una manera de demostrar la seva lleialtat cap a tu.



Et mira directament als ulls

Brian Hare, professor d'antropologia i director del Centre de Cognició Canina a la Universitat de Duke, assegura que si el teu gos et mira directament als ulls vol dir que t'està abraçant amb la mirada.

Segons Hare, és en aquest moment quan el cervell del gos allibera oxitocines, les mateixes "hormones de l'amor" responsables de crear els forts vincles entre mares i fills.



Canvien lleugerament la seva expressió facial

De tots és sabut que l'estat d'ànim dels gossos pot llegir-se en el seu llenguatge corporal: quan amaga la seva cua entre les potes, quan ensenya les dents, etcètera. No obstant això, un estudi realitzat a la Universitat d'Azabu (Japó) va demostrar que els gossos també compten amb expressions facials gairebé imperceptibles a l'ull humà.

Per a dur a terme aquest estudi, es va situar a diversos gossos enfront dels seus amos i enfront de persones desconegudes. En veure als seus amos, els científics van veure com els gossos van aixecar lleugerament les seves celles (sobretot la dreta). Per contra, quan es trobaven enfront d'un desconegut van moure cap endarrere la seva orella esquerra.



Et porta la seva joguina favorita

Cada vegada que el teu gos et porta la seva joguina o objecte favorit, cosa que fan especialment quan arribes a casa, significa que ets el líder de la seva manada . Aquesta és la seva manera de mostrar el seu afecte i lleialtat cap a tu, oferint-te el que més aprecia. A més, així podrà aprofitar per passar una estona agradable jugant amb tu.



Es queda tranquil quan te'n vas

Gregory Berns també explica que, al contrari del que se sol pensar, si un gos es posa nerviós quan veu que sortiràs de casa no és perquè t'estimi, sinó més aviat per l'ansietat i el pànic de separar-se de tu, un signe de desconfiança.

Per contra, si l'animal accepta de manera tranquil·la que marxaràs, significa que confia en tu i que sap que tornaràs per ell.