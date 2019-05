Els animals ajuden a suportar millor els problemes de salut

Un gat arraulit, un gos que mou la cua, un periquito que canta o fins i tot un peix daurat serè poden ajudar les persones grans a suportar els problemes de salut mental i física, ser més actius i relacionar-se amb altres persones, segons una enquesta realitzada per la Universitat de Michigan, als Estats Units.

El 55 per cent dels adults dels Estats Units de 50 a 80 anys tenen una mascota, segons les noves dades, i més de la meitat d'ells en tenen diverses. Més de tres quartes parts dels amos de mascotes diuen que els seus animals redueixen el seu estrès, i gairebé la mateixa quantitat assegura que els donen un sentit i un propòsit. Tot i això, el 18 per cent també lamenta que tenir una mascota o diverses mascotes suposa una càrrega per al seu pressupost econòmic mensual.

Dos terços de tots els amos de mascotes, i el 78 per cent dels amos de gossos, van respondre que la seva mascota els ajuda a ser físicament actius, d'acord amb les noves dades de l'Enquesta Nacional sobre Envelliment Saludable dels Estats Units.

Per a aquells que van anunciar que la seva salut era bona o dolenta, el fet de tenir una mascota semblava oferir encara més beneficis. Més del 70 per cent d'aquests adults van evidenciar que la seva mascota els ajuda a suportar els símptomes físics o emocionals, i el 46 per cent va assenyalar que les mascotes els ajuden a distreure la seva ment del dolor.

Les mascotes com a suport

«Sabem des de fa molt temps que les mascotes són una font de suport. Encara que els beneficis de les mascotes són significatius, les connexions socials i les activitats amb amics i familiars també són claus per a la qualitat de vida al llarg de la nostra existència», explica la doctora Cathleen Connell, una de les responsables de l'enquesta.

La companyonia i la connexió social van ser alguns dels efectes secundaris positius de la propietat de mascotes per a molts dels enquestats. De fet, més de la meitat dels amos de mascotes van dir que ho van fer específicament per a tenir un company, i un percentatge lleugerament més elevat va manifestar que les seves mascotes dormen al llit amb ells. El 65 per cent dels amos de mascotes van argumentar que tenir una mascota també els serveix per connectar-se i relacionar-se amb altres persones.