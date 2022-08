El president <strong>Guillermo Lasso</strong> va declarar aquest dilluns l’estat d’excepció a l’Equador per combatre la recent onada de violència, delinqüència i inseguretat derivada del narcotràfic. Lasso va establir la mesura mitjançant la firma d’un decret executiu que permetrà enfrontar la «greu commoció interna» dels alts índexs de delinqüència durant un període de 60 dies.

Així, es disposen accions immediates, com el desplegament de les Forces Armades a nou províncies del país per donar suport a la Policia Nacional. Aquestes províncies seran Santa Elena, El Oro, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Sant Domingo dels Tsáchilas, Pichincha i Sucumbíos, a més de Guayas, on s’han produït recentment incidents que l’han convertit en la zona més afectada per l’onada delictiva, informa el diari equatorià ‘El Universo’. D’aquesta manera, la Policia i les Forces Armades portaran a terme controls d’armes, inspeccions, patrullatge les 24 hores del dia o requisa de droga, entre altres accions.

«Als carrers hi ha un sol enemic: el narcotràfic», va remarcar Lasso a l’anunciar l’estat d’excepció, que busca pal·liar aquest problema que «augmenta les accions dels sicaris o els robatoris a domicilis i vehicles». El mandatari va apuntar que a la província de Guayas el 70% de les morts violentes estan relacionades amb el tràfic de drogues.

En aquest context, va informar que entre les mesures per garantir la seguretat al país també hi haurà la formació d’un comitè interinstitucional entre tots els ministeris del Front Social i la Secretaria de Drets Humans, que «produirà accions concretes per prevenir, aturar l’addicció i reinserir els consumidors en la societat».

Protecció per a la força pública

D’altra banda, el mandatari va avançar que en els pròxims dies s’enviarà a l’Assemblea Nacional un projecte de llei per a la defensa dels agents de la Policia i les Forces Armades que siguin processats penalment per accions en el marc del seu treball. D’aquesta manera, es crearà una Unitat de Defensa Legal de la Força Pública que atorgarà assessoria i protecció als membres d’aquests cossos que siguin demandats, perquè «cap membre de les forces de l’ordre hagi d’endeutar-se per defensar-se», va remarcar Lasso.

En aquesta mateixa línia, va anunciar l’indult per als membres de les forces de seguretat que hagin sigut «condemnats injustament per haver complert la seva tasca». «La llei ha d’intimidar el delinqüent, més no el policia [...]. Els nostres jutges han de garantir la pau i l’ordre, no la impunitat i el crim», va afirmar el mandatari equatorià en defensa d’aquestes mesures de blindatge de la força pública. «Tots tenim una cosa en comú: volem un Equador segur per viure tranquils. Sense seguretat no hi ha desenvolupament, sense seguretat no hi haurà creació d’oportunitats possible. Junts, escoltant-nos mútuament, treballant coordinadament, vencerem», va clamar Lasso, al seu perfil de Twitter, després del seu anunci.

La taxa històrica d’homicidis ha anat en augment durant els últims anys a l’Equador, segons recull el mitjà local ‘El Telégrafo’. El 2016 era de 5,8%, mentre que l’octubre d’aquest any ha ascendit al 10,6%. A més, d’un total de 1.885 esdeveniments delictius en aquest exercici, 1.112 s’han catalogat com a violència criminal.