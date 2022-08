La tensió militar entre la Xina i Taiwan continua creixent. Aquesta matinada, un vaixell destructor de l’Exèrcit xinès s’ha estacionat a uns 80 quilòmetres de les costes de l’illa Lanyu, situada al sud-est de Taiwan, segons ha informat l’agència de notícies de l’illa CNA.

Fonts militars esmentades per l’agència han assegurat que, a més, altres destructors, vaixells d’intel·ligència i fragates de míssils de l’Exèrcit Popular d’Alliberament (Exèrcit xinès) han sigut albirats «en els últims dos dies» a les aigües pròximes a la ja esmentada illa Lanyu i a 88 quilòmetres la ciutat de Hualien, a la costa est de Taiwan.

El destructor xinès detectat aquest matí a Lanyu, també coneguda com ‘illa Orquídia’ i situada a 64 quilòmetres de Taiwan, té un radi de vigilància de 380 quilòmetres a nivell del mar i de fins a 560 quilòmetres si monitora l’espai aeri al seu voltant, segons experts en defensa esmentats per la CNA.

El Ministeri de Defensa de l’illa ha explicat que ha utilitzat «mètodes conjunts d’intel·ligència, vigilància i reconeixement per registrar i controlar els possibles moviments de l’enemic».

Malestar per la gira de Pelosi

Els acostaments d’embarcacions xineses es produeixen quan la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, podria visitar Taiwan en les pròximes hores, durant la gira per Àsia que està portant a terme aquests dies.

Pequín ha declarat en l’última setmana que prendrà «mesures contundents» si es produeix el viatge, encara no confirmat per Pelosi o pel Ministeri d’Afers Estrangers de Taiwan. Durant la conversa telefònica que van mantenir la setmana passada, el president xinès, Xi Jinping, va demanar al seu homòleg nord-americà, Joe Biden, «no jugar amb foc». Washington ha reiterat que intervindrà si Pequín decideix atacar l’illa.

La Xina reclama la sobirania sobre l’illa i considera Taiwan una província rebel des que els nacionalistes del Kuomintang es van replegar allà el 1949, després de perdre la Guerra Civil contra els comunistes. L’últim any ha augmentat el nombre d’incursions d’avions xinesos a l’autodefinida zona d’identificació aèria (ADIZ) de Taiwan. Així mateix, el pas de destructors nord-americans per l’estret de Taiwan en els últims mesos també ha sigut condemnat repetides vegades per Pequín.